Gempa M5,2 Guncang Tanimbar Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,2 mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Rabu malam tadi (13/3/2024), sekira pukul 23.39 WIB. Gempa tersebut ditengarai tidak berpotensi tsunami meski pusat gempa berada di Barat Laut Kepulauan Tanimbar.

Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menegaskan gempa tersebut terjadi pada 212 Kilometer Barat Laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"#Gempa Magnitudo:5.2, 13-Mar-24 23:39:21 WIB, Lokasi:6.58 LS,129.99 BT (212 km Barat Laut TANIMBAR), Kedalaman:182 Kilometer," ujar BMKG dikutip dari akun resmi media sosialnya.

Gempa tersebut pun ditegaskan BMKG, tidak berpotensi tsunami. "Gempa tidak berpotensi Tsunami," ucap BMKG.

