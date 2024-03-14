Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,2 Guncang Tanimbar Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |00:16 WIB
Gempa M5,2 Guncang Tanimbar Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,2 mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Rabu malam tadi (13/3/2024), sekira pukul 23.39 WIB. Gempa tersebut ditengarai tidak berpotensi tsunami meski pusat gempa berada di Barat Laut Kepulauan Tanimbar.

Hal ini disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menegaskan gempa tersebut terjadi pada 212 Kilometer Barat Laut Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"#Gempa Magnitudo:5.2, 13-Mar-24 23:39:21 WIB, Lokasi:6.58 LS,129.99 BT (212 km Barat Laut TANIMBAR), Kedalaman:182 Kilometer," ujar BMKG dikutip dari akun resmi media sosialnya.

Gempa tersebut pun ditegaskan BMKG, tidak berpotensi tsunami. "Gempa tidak berpotensi Tsunami," ucap BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement