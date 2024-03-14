Gempa M3,9 Guncang Nagan Raya Dipicu Sesar Besar Sumatera

NAGAN RAYA - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 3,9 mengguncang Kabupaten Nagan Raya sekitarnya, Provinsi Aceh, pada Rabu 13 Maret 2024, pukul 21.53 WIB.

Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M 3,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.53° Lintang Utara (LU) dan 96.41° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 34 kilometer TimurLaut Kabupaten Nagan Raya Aceh di kedalaman 5 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatera pada segmen Aceh-Central.

Berdasarkan laporan masyarakat, kata Hendro Nugroho, gempa bumi itu dirasakan di daerah Seunagan Raya dengan skala intensitas II MMI atau getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

"Namun hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Hingga Pukul 23.30 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa belum ada kejadian gempa bumi susulan (aftershock),"ungkap Hendro Nugroho kepada MPI, Rabu (13/3/2024).

Masyarakat, imbau Hendro Nugroho, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Fakhrizal Fakhri )