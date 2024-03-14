Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M6,2 Guncang Tutuyan Boltim

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |04:08 WIB
Gempa Besar M6,2 Guncang Tutuyan Boltim
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa besar mengguncang laut di dekat Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara pada Kamis dini hari tadi (14/3/2024) sekira pukul 01.56 WIB. Gempa tersebut ditengarai berkekuatan 6,2 magnitudo namun dangkal dirasakan di sekitar Minahasa Selatan.

Demikian disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perihal guncangan gempa yang berada di tengah laut 128 Kilometer Tenggara Tutuyan Bolaang Mongondow Timur.

"Gempa magnitudo 6.2 dengan pusat gempa berada di laut 128 KM Tenggara Tutuyan Bolaang Mongondow Timur," jelas BMKG melalui akun resmi media sosialnya.

Kedalaman gempa diungkapkan oleh BMKG, yakni 10 Kilometer.

"Dirasakan dangkal di Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow, " terang BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut dapat berpotensi menyebabkan tsunami.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Tutuyan Boltim gempa
