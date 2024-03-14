Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Tertimpa Pohon Kelapa, Bocah 5 Tahun di Kupang Tewas Tertindih

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:50 WIB
Rumah Tertimpa Pohon Kelapa, Bocah 5 Tahun di Kupang Tewas Tertindih
Bocah tewas tertimpa pohon kelapa. (Foto: Dok Ist)
KUPANG - Peristiwa pilu menimpa MK, seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. MK tewas tertindih saat rumah mereka tertimpa pohon kelapa yang tumbang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Ariasandy mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (12/3/2024), saat korban dan keluarganya sedang tidur malam.

"Kejadiannya kemarin malam sekitar pukul 21.30 WITA," ungkap Kombes Pol Ariasandy, Kamis (14/3/2024).

Dia menceritakan, peristiwa nahas tersebut berawal ketika korban memilih tidur di kamar bagian belakang rumah mereka untuk menemani neneknya.

Saat seisi rumah tertidur pulas, hujan deras tiba-tiba turun disertai angin kencang. Sebatang pohon kapuk dekat rumah mereka pun tumbang dan menyenggol satu pohon kelapa.

Akibatnya, pohon kelapa itu tumbang seketika dan persis menimpa bagian belakang rumah di mana terdapat kamar tempat korban dan neneknya beristirahat malam itu.

Saat itu paman korban, Yohanis Lakusa, ternyata belum tidur. Ia pun langsung bergegas mengecek keadaan. Dirinya terkejut begitu mengetahui atap rumah hingga kamar sudah roboh tertimpa pohon.

