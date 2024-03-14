Polisi Tangkap 3 Perampok Pasutri yang Hantam Kepala Korban Pakai Kapak

LABUSEL - Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) menangkap tiga dari empat orang tersangka perampok sadis yang sampai hati menghantam kepala korbannya dengan senjata tajam jenis kapak.

Ketiganya adalah AS alias Buncit (41), AS alias Andre (17), dan DS Alias Dedi (40). Sementara satu tersangka lain berinisial Ve (48), masih dalam pengejaran petugas.

Aksi perampokan itu terjadi di perkebunan sawit Jalan Kebun Pik Cuan, Dusun Sidomulyo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel, Sumatera Utara pada Minggu, 10 Maret 2024 lalu.

Korbannya pasangan suami istri Wandi (42) dam Suriawati (40), warga Dusun Titi Payung Desa Teluk Panji Kampung Rakyat, Labusel.

Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak didampingi Kasat Reskrim, AKP Gurbacov menjelaskan, pasutri tersebut dirampok ketika melintas di perkebunan sawit sekira pukul 23.00 WIB.

"Para tersangka sudah merencanakan perampokan terhadap korban," sebut Maringan, Rabu (13/3/2024) malam.

Dijelaskannya, malam itu Wandi (42) bersama istrinya Suriawati (40), yang tengah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dilempar kayu oleh tersangka Ve. Lemparan kayu itu mengenai kaki kanan Suriawati hingga membuatnya terjatuh dari sepeda motor.

Saat mereka berhenti, tersangka AS alias Buncit, warga Desa Sp 4, Kampung Rakyat memukul kepala korban dua kali menggunakan kapak hingga pasutri tersebut terjatuh.