INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ditinggal Ibunya Kerja di Luar Negeri, Gadis Cilik di Lampung Diperkosa Kakek Tiri

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:52 WIB
Ditinggal Ibunya Kerja di Luar Negeri, Gadis Cilik di Lampung Diperkosa Kakek Tiri
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Sungguh malang nasib bocah berinisial PSA (11). Gadis cilik yang ibunya sedang bekerja di luar negeri itu menjadi korban pemerkosaan kakek tirinya berinisial S (51) di Kota Bandarlampung. Pelaku kini sudah ditahan polisi.

Kapolsek Kedaton, Kompol Try Maradona mengatakan bahwa peristiwa itu terungkap berawal dari laporan nenek korban.

"Jadi korban sama pelaku (kakek tirinya) ini memang tinggal serumah karena ibunya sedang bekerja sebagai TKW ke luar negeri," ujar Try, Jumat (15/3/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
