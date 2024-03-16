Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Tiga Santri Tenggelam di Kudus, Perahunya Terbalik

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |04:06 WIB
4 Fakta Tiga Santri Tenggelam di Kudus, Perahunya Terbalik
3 santri meninggal dunia usai tenggelam (Foto : MPI)
SEABANYAK tiga santri di Kabupaten Kudus meninggal dunia setelah tenggelam dan meninggal dunia di lokasi banjir, area persawahan Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jumat (15/3/2024) pagi.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Perahu Terbalik

Pada insiden yang terjadi sekira pukul 06.00 WIB itu, tiga korban itu bersama 2 santri lain menaiki perahu kayu dengan cara didayung menggunakan bambu.

“Perahu itu kemasukan air dan terbalik sehingga kelima korban tercebur ke areal sawah yang tergenang air, kedalaman sekitar 2,5 meter,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto pada keterangannya.

2. Identitas Korban

Tiga korban meninggal itu masing-masing; Faza Najwa Wana (14) warga Mayong, Kabupaten Jepara, Muhammad Alamun Huda (16) warga Desa Pucang, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dan Achlis Fuadi (15) warga Dukuh Sukunan, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Korban Huda dan Achlis Fuadi ditemukan sekira pukul 08.15 WIB sementara korban Faza Najwa ditemukan sekira pukul 08.52 WIB. Ketiganya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

3. Dua Santri Selamat

Sementara dua korban selamat yakni; Achmad Rifai (16) warga Desa Sukodadi, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Ilham Firdaus (15) warga Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

“Dua korban selamat karena berenang,” sambung Kombes Satake Bayu.

