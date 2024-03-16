Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Rumah Sakit Diduga Telantarkan Jenazah di Bandarlampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:26 WIB
Viral Rumah Sakit Diduga Telantarkan Jenazah di Bandarlampung
Rumah sakit diduga telantarkan jenazah di Lampung
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Video viral menunjukkan keluarga pasien warga Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang, menyesalkan dugaan penelantaran jenazah dari petugas RS Urip Sumoharjo di Bandarlampung.

Sebanyak empat video diunggah oleh pemilik akun Instagram @voltcyber_v2 pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam video tersebut tampak keluarga pasien mengeluhkan layanan RSUS menelantarkan jenazah yang ditutup dengan kain berwarna merah diduga di luar rungan kamar jenazah.

Dalam video itu ditulis "Mohon atensinya untuk @rs.uripsumoharjo lampung atas penelantaran jenazah".

Lebih lanjut dalam video tersebut, juga meminta tanggapan selaku pihak dari pengelola atau direktur RSUS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement