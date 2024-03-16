Viral Rumah Sakit Diduga Telantarkan Jenazah di Bandarlampung

Rumah sakit diduga telantarkan jenazah di Lampung

BANDARLAMPUNG - Video viral menunjukkan keluarga pasien warga Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang, menyesalkan dugaan penelantaran jenazah dari petugas RS Urip Sumoharjo di Bandarlampung.

Sebanyak empat video diunggah oleh pemilik akun Instagram @voltcyber_v2 pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam video tersebut tampak keluarga pasien mengeluhkan layanan RSUS menelantarkan jenazah yang ditutup dengan kain berwarna merah diduga di luar rungan kamar jenazah.

Dalam video itu ditulis "Mohon atensinya untuk @rs.uripsumoharjo lampung atas penelantaran jenazah".

Lebih lanjut dalam video tersebut, juga meminta tanggapan selaku pihak dari pengelola atau direktur RSUS.