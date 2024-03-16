Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Hari Hilang, Santri Ditemukan Mengambang di Muara Cisokan Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |13:03 WIB
Dua Hari Hilang, Santri Ditemukan Mengambang di Muara Cisokan Cianjur
Santri yang terseret arus ditemukan meninggal dunia. (Foto: Ricky Susan)
CIANJUR - Fauzan (14) santri dari Pondok Pesantren Al-Musri, di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, yang hilang terbawa arus Sungai Cibogo, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Fauzan ditemukan oleh warga setempat yang hendak memancing di Muara Sungai Cisokan, Kampung Cikoronjo, Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Sabtu (16/3/2024) sekitar pukul 08.00 WIB.

Kanit SAR Cianjur M Andika mengatakan, setelah ditemukan jenazah korban langsung dibawa petugas ke Puskesmas Ciranjang lalu di bawa ke Pondok Pesantren Al-Musri.

"Dua hari pencarian, korban ditemukan warga dan langsung dijemput oleh petugas lalu di antarkan ke pihak keluarga dan pihak pondok pesantrennya untuk dimandikan dan dimakamkan," tuturnya saat dihubungi, Sabtu (16/3/2024).

Kronologi Penemuan Jenazah WNA Taiwan Korban Kapal Tenggelam di Pulau Seribu 

Andika mengungkapkan, korban ditemukan berjarak sekitar enam kilometer dari lokasi awal korban jatuh terpeleset di Sungai Cibogo, Ciranjang.

"Allhamdulilah korban sudah ditemukan, petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI-Polri dan relawan lainnya balik kanan dan pencarian dihentikan," terangnya.

