Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bandar Narkoba di Sukabumi Menangis saat Ditangkap, Ditemukan 1 Kg Sabu Siap Edar

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:47 WIB
Bandar Narkoba di Sukabumi Menangis saat Ditangkap, Ditemukan 1 Kg Sabu Siap Edar
Tersangka bandar narkoba. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Polisi menangkap bandar besar narkotika jenis sabu berinisial A saat berada di rumahnya, Desa Caringin Kulon, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Tersangka menangis saat ditangkap dan polisi menemukan barang bukti sabu hampir 1 kilogram.

Sabu siap edar yang dibungkus dalam 17 kemasan plastik tersebut, disembunyikan tersangka di antara tumpukan baju dalam kantong plastik merah, yang disimpan di kamar lantai atas rumahnya, pada Kamis (7/3/2024) sekira pukul 20.00 WIB.

 BACA JUGA:

Tersangka A ditangkap oleh jajaran Satnarkoba Polres Sukabumi usai mengedarkan sabu sejumlah 300 gram ke wilayah Cibolang dan Kota Sukabumi. Dan barang bukti yang tersisa saat ditemukan berjumlah 790 gram.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo mengatakan, menurut pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial C yang saat ini masih dalam penyelidikan dan pengejaran oleh jajaran Satnarkoba Polres Sukabumi.

 BACA JUGA:

"Modus tersangka mengedarkan sabu tersebut, dengan ditempel di tempat tertentu atau bertemu langsung dengan pembelinya. Barang bukti sabu yang berhasil disita ini jika dikonversikan bernilai Rp1 miliar," ujar Tony kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement