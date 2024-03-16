Bandar Narkoba di Sukabumi Menangis saat Ditangkap, Ditemukan 1 Kg Sabu Siap Edar

SUKABUMI - Polisi menangkap bandar besar narkotika jenis sabu berinisial A saat berada di rumahnya, Desa Caringin Kulon, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Tersangka menangis saat ditangkap dan polisi menemukan barang bukti sabu hampir 1 kilogram.

Sabu siap edar yang dibungkus dalam 17 kemasan plastik tersebut, disembunyikan tersangka di antara tumpukan baju dalam kantong plastik merah, yang disimpan di kamar lantai atas rumahnya, pada Kamis (7/3/2024) sekira pukul 20.00 WIB.

Tersangka A ditangkap oleh jajaran Satnarkoba Polres Sukabumi usai mengedarkan sabu sejumlah 300 gram ke wilayah Cibolang dan Kota Sukabumi. Dan barang bukti yang tersisa saat ditemukan berjumlah 790 gram.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo mengatakan, menurut pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial C yang saat ini masih dalam penyelidikan dan pengejaran oleh jajaran Satnarkoba Polres Sukabumi.

"Modus tersangka mengedarkan sabu tersebut, dengan ditempel di tempat tertentu atau bertemu langsung dengan pembelinya. Barang bukti sabu yang berhasil disita ini jika dikonversikan bernilai Rp1 miliar," ujar Tony kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/3/2024).