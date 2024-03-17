Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pedagang Ikan Ditemukan Tewas di Toilet Umum Pasar

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:53 WIB
Pedagang Ikan Ditemukan Tewas di Toilet Umum Pasar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang warga ditemukan tewas di kamar mandi umur Pasar Alang-alang, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, pada Sabtu 16 Maret 2024.

Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, korban merupakan seorang pedagang ikan.

"Iya benar, korban bernama Murhidin (55) warga Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung," ujar Rizal, Minggu (17/3/2024).

Rizal menjelaskan, kejadian itu berawal korban dan menantunya berangkat dari Sekampung ke Labuhan Maringgai untuk membeli ikan.

Rizal menuturkan, menurut keterangan keluarga, saat berangkat membeli ikan tersebut korban dalam kondisi sehat. Rencananya ikan yang dibeli tersebut akan dijual kembali.

Namun, lanjut Rizal, pada saat membeli ikan di Pasar Alang-Alang, Desa Margasari, tiba-tiba korban mengeluh dadanya sakit.

"Menantunya kemudian membelikan obat masuk angin dan makanan, serta menyarankan agar korban beristirahat di mobil," ungkapnya

Halaman:
1 2
      
