4 Fakta Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infak di Tempat Biliar Tuai Kecaman

TANJUNG BALAI - Sebuah video seorang remaja membongkar dan menghitung uang hasil kotak infak musala di sebuah gedung permainan biliar Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Bongkar Infak di Gedung Biliar

Dalam video yang viral, nampak seorang remaja tengah membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kota infak di sebuah gedung permainan biliar di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, belum lama ini.

Terlihat dalam video, terdapat beberapa kota infak yang telah dibongkar dan para remaja lainnya tengah asyik bermain biliar.

2. Pengutip Infak Liar

Dalam video diketahui para remaja tersebut merupakan pengutip uang infak musala yang kian marak di kota tanjung balai, yang diduga sebagai modus operandinya.

3. Pengurus Masjid Kecam Aksi Pelaku

Melihat kejadian tersebut, pihak BKM Masjid Al-Ikhlas di jalan pintu air menyesalkan dan mengecam aksi remaja tersebut yang membawa kotak infak berjalan keliling Kota Tanjung Balai.