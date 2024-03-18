Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infak di Tempat Biliar Tuai Kecaman

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |03:06 WIB
4 Fakta Remaja Hitung Uang Hasil Kotak Infak di Tempat Biliar Tuai Kecaman
Viral remaja hitung uang infak di tempat bermain biliar. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANJUNG BALAI - Sebuah video seorang remaja membongkar dan menghitung uang hasil kotak infak musala di sebuah gedung permainan biliar Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Bongkar Infak di Gedung Biliar

Dalam video yang viral, nampak seorang remaja tengah membongkar dan menghitung uang hasil sumbangan kota infak di sebuah gedung permainan biliar di Jalan Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, belum lama ini.

Terlihat dalam video, terdapat beberapa kota infak yang telah dibongkar dan para remaja lainnya tengah asyik bermain biliar.

2. Pengutip Infak Liar

Dalam video diketahui para remaja tersebut merupakan pengutip uang infak musala yang kian marak di kota tanjung balai, yang diduga sebagai modus operandinya.

3. Pengurus Masjid Kecam Aksi Pelaku

Melihat kejadian tersebut, pihak BKM Masjid Al-Ikhlas di jalan pintu air menyesalkan dan mengecam aksi remaja tersebut yang membawa kotak infak berjalan keliling Kota Tanjung Balai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517/tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement