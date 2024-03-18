Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pekerja Panen Sagu di Riau Diterkam Harimau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:38 WIB
Pekerja Panen Sagu di Riau Diterkam Harimau
Ilustrasi (Foto: Okezone)
PEKANBARU - Seorang pekerja panen pohon sagu di Sungai Apit Kabupaten Siak, Riau bernama Effendi alias Fii diterkam harimau. Saat kejadian korban sedang berada di barak.

"Akibat serangan itu, korban mengalami luka pada bahu dan lengan sebelah kanan," ucap Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman Suhefti Hasibuan Senin (18/3/2024).

Kejadian itu terjadi pada 17 Maret 2024 di Dusun 3 Sungai Mungkal, Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu korban bersama beberapa temannya sedang berada di depan mess atau barak pekerja sagu. Saat itu lah seekor harimau muncul dan lansung menyerang korban. Korban berhasil selamat setelah ditolong temannya.

"Lokasi serangan harimau Sumatera merupakan barak terbuka pekerja panen sagu yang berjarak lebih kurang 1,5 kilometer dari permukiman warga atau perkampungan," imbuhnya.

