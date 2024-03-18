Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sepekan Tutup Imbas Cuaca Buruk, Penyeberangan Labuan Bajo-Sape Kembali Buka

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:00 WIB
Sepekan Tutup Imbas Cuaca Buruk, Penyeberangan Labuan Bajo-Sape Kembali Buka
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Aktivitas penyeberangan kapal feri rute Labuan Bajo (NTT) menuju Sape (NTB) dan sebaliknya, akhirnya dibuka kembali usai sempat ditutup selama sepekan lebih imbas cuaca buruk.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape, Reni Yulianto mengatakan, perairan Labuan Bajo-Sape saat ini sudah kondusif menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Penyeberangan (Labuan Bajo-Sape dan sebaliknya) sudah dibuka kembali sejak Minggu 17 Maret kemarin," ungkap Yulianto, Senin (18/3/2024).

Pada saat bersamaan, KSOP Kelas III Labuan Bajo juga telah membuka kembali akses pelayaran wisata ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo menyusul makin membaiknya cuaca maritim di kawasan perairan Labuan Bajo.

Namun, pihak KSOP Labuan Bajo mengingatkan para nahkoda kapal agar senantiasa memantau kondisi cuaca maritim melalui laman resmi BMKG tiap kali hendak melakukan pelayaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192336/bibit_siklon-uNYA_large.jpg
Waspada! Dua Bibit Siklon Tropis 96S dan 98S Terdeteksi di Selatan Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191964/cuaca_ekstrem-OQdi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis Baru Muncul, Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940/cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605/cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577/cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189563/cuaca_ekstrem-1LsJ_large.jpg
Bibit Siklon Mengintai, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement