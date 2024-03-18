Sepekan Tutup Imbas Cuaca Buruk, Penyeberangan Labuan Bajo-Sape Kembali Buka

MANGGARAI BARAT - Aktivitas penyeberangan kapal feri rute Labuan Bajo (NTT) menuju Sape (NTB) dan sebaliknya, akhirnya dibuka kembali usai sempat ditutup selama sepekan lebih imbas cuaca buruk.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sape, Reni Yulianto mengatakan, perairan Labuan Bajo-Sape saat ini sudah kondusif menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Penyeberangan (Labuan Bajo-Sape dan sebaliknya) sudah dibuka kembali sejak Minggu 17 Maret kemarin," ungkap Yulianto, Senin (18/3/2024).

Pada saat bersamaan, KSOP Kelas III Labuan Bajo juga telah membuka kembali akses pelayaran wisata ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo menyusul makin membaiknya cuaca maritim di kawasan perairan Labuan Bajo.

BACA JUGA: Cuaca Ekstrim Sebabkan Sejumlah Rumah dan Satu Sekolah di Kota Batu Alami Pergerakan Tanah

Namun, pihak KSOP Labuan Bajo mengingatkan para nahkoda kapal agar senantiasa memantau kondisi cuaca maritim melalui laman resmi BMKG tiap kali hendak melakukan pelayaran.