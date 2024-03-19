Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kesal Diputus Cinta, Pelajar di Jambi Sebar Video Mesum Mantan Pacar

Kesal Diputus Cinta, Pelajar di Jambi Sebar Video Mesum Mantan Pacar
Pelaku penyebar video mesum ditangkap. (Foto: Nanang Fahrurozi)
A
A
A

MERANGIN - RK (14) nekat menyebarkan video mesum mantan pacarnya. Aksi tak pantas itu dilakukan lantaran pelajar Sekolah Menengah Pertama di Merangin, Jambi itu kesal diputus cintanya oleh korban. Akibatnya RK yang masih di bawah umur harus berurusan dengan pihak berwajib.

RK berhasil ditangkap Tim Elang Sat Reskrim Polres Merangin pada hari Minggu (17/3/2024) sekira pukul 22.00 WIB di Pulau Kemang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

 BACA JUGA:

Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya bahwa saat di sekolah korban dipanggil oleh gurunya yang mempertanyakan perihal pemeran video pornografi yang sudah beredar luas tersebut. Mendapat laporan tersebut, ibu korban langsung mendatangi pihak sekolah untuk melihat langsung video. Setelah mengetahui video pornografi anaknya tersebar luas, ibu korban mendatangi Polres Merangin dan melaporkan peristiwa tersebut.

“Awalnya Tersangka RK ini mempunyai hubungan asmara dengan korban, dan seiring berjalannya waktu, korban putuskan jalinan asmara dengan Tersangka, Hal inilah yang membuat Tersangka kesal dan kemudian menyebarkan video porno tersebut ke rekan-rekannya melalui Whatsapp (WA) karena tidak terima diputuskan secara sepihak,” ujar Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi, Selasa (19/3/2024).

 BACA JUGA:

Ditambahkan Kapolres,Tersangka dan korban sama-sama masih berstatus pelajar di salah satu sekolah yang sama dan saat ini Tersangka sudah diamankan di Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement