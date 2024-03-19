Kesal Diputus Cinta, Pelajar di Jambi Sebar Video Mesum Mantan Pacar

MERANGIN - RK (14) nekat menyebarkan video mesum mantan pacarnya. Aksi tak pantas itu dilakukan lantaran pelajar Sekolah Menengah Pertama di Merangin, Jambi itu kesal diputus cintanya oleh korban. Akibatnya RK yang masih di bawah umur harus berurusan dengan pihak berwajib.

RK berhasil ditangkap Tim Elang Sat Reskrim Polres Merangin pada hari Minggu (17/3/2024) sekira pukul 22.00 WIB di Pulau Kemang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya bahwa saat di sekolah korban dipanggil oleh gurunya yang mempertanyakan perihal pemeran video pornografi yang sudah beredar luas tersebut. Mendapat laporan tersebut, ibu korban langsung mendatangi pihak sekolah untuk melihat langsung video. Setelah mengetahui video pornografi anaknya tersebar luas, ibu korban mendatangi Polres Merangin dan melaporkan peristiwa tersebut.

“Awalnya Tersangka RK ini mempunyai hubungan asmara dengan korban, dan seiring berjalannya waktu, korban putuskan jalinan asmara dengan Tersangka, Hal inilah yang membuat Tersangka kesal dan kemudian menyebarkan video porno tersebut ke rekan-rekannya melalui Whatsapp (WA) karena tidak terima diputuskan secara sepihak,” ujar Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto saat dikonfirmasi, Selasa (19/3/2024).

Ditambahkan Kapolres,Tersangka dan korban sama-sama masih berstatus pelajar di salah satu sekolah yang sama dan saat ini Tersangka sudah diamankan di Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.