Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB: Pembatasan Israel Terhadap Bantuan Gaza Bisa Jadi Kejahatan Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:18 WIB
PBB: Pembatasan Israel Terhadap Bantuan Gaza Bisa Jadi Kejahatan Perang
PBB: Pembatasan Israel terhadap bantuan Gaza bisa jadi kejahatan perang (Foto: Reuters)
A
A
A

JENEWA Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (19/3/2024) mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel untuk Gaza mungkin merupakan taktik kelaparan yang bisa menjadi kejahatan perang.

Penilaian yang tajam tersebut menyusul laporan yang didukung PBB pada Senin (18/3/2024) yang mengatakan bahwa kelaparan mungkin akan terjadi pada bulan Mei tanpa mengakhiri pertempuran dalam perang lebih dari lima bulan antara Israel dan Hamas di daerah kantong Palestina yang berpenduduk 2,3 juta orang.

“Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin sama saja dengan menggunakan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang,” kata Tinggi PBB. Komisaris Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dikutip Reuters.

Meskipun badan-badan bantuan menyalahkan Israel karena memblokade Gaza, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya memfasilitasi bantuan dan PBB serta kelompok-kelompok bantuan bersalah atas masalah kuantitas dan kecepatan pengiriman.

Menanggapi pernyataan Turki, misi diplomatik Israel di Jenewa mengatakan Israel melakukan segala cara untuk membanjiri Gaza dengan bantuan, termasuk melalui darat, udara dan laut. PBB juga harus mengambil tindakan.

Turk dalam pernyataannya mengatakan sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, Israel berkewajiban untuk memastikan penyediaan makanan dan perawatan medis bagi penduduk dan memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan yang mencoba memberikan bantuan.

Laporan yang dikeluarkan oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) pada Senin (18/3/2024) mengatakan bahwa kekurangan gizi dan kerawanan pangan mungkin telah melampaui tingkat kelaparan di utara Gaza, dan tingkat kematian terkait kelaparan kemungkinan akan segera mencapai tingkat kelaparan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement