Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Fakta Istri Disekap Suami di Kandang Sapi, Kini Dapat Bantuan Pemerintah

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:01 WIB
6 Fakta Istri Disekap Suami di Kandang Sapi, Kini Dapat Bantuan Pemerintah
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEORANG suami tega telah mengikat istrinya sendiri di kandang sapi miliknya, di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Supriatin (46), sedangkan pelaku Hermawan (51). Berikut sejumlah faktanya:

1. Ini Penyebabnya

 

Kapolsek Wuluhan AKP Solikhan Arief membenarkan aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Korban diduga sering bepergian tanpa pamit suami hingga berutang uang pada tetangga dan orang lain juga tanpa sepengetahuan suami. Korban diikat di dalam kandang sapi gunakan rantai dan tali.

2. Korban Dianiaya hingga Dibebaskan Warga

 

Saat di gudang itulah, korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga setempat untuk menuju asal suara. Ketika dilihat, warga terkejut karena kondisi Supriatin babak belur dan dalam tangan terikat rantai dan tali.

Sejurus kemudian, polisi yang dilapori warga datang dan melepas tali dan rantai selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Wuluhan untuk mendapat penanganan medis.

3. Pelaku Ditangkap

 

Suami korban Hermawan (51) langsung ditangkap polisi di rumahnya. Saat diinterogasi penyidik, pelaku mengaku kilaf karena telah menganiaya istrinya.

Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak jujur. Apalagi, sering keluar rumah tanpa pamit yang membuat dirinya cemburu dan memiliki banyak utang tanpa sepengetahuannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191786//rizky_billar-gkCN_large.jpeg
Rizky Billar Siap Laporkan Istri Oknum Polisi Usai Kasus KDRT Diungkit Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412//viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186255//shahnaz_anindya-51uD_large.jpg
Selebgram Shahnaz Anindya Heran Altaf Vicko Belum Ditahan Usai Setahun Jadi Tersangka KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement