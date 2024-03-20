6 Fakta Istri Disekap Suami di Kandang Sapi, Kini Dapat Bantuan Pemerintah

SEORANG suami tega telah mengikat istrinya sendiri di kandang sapi miliknya, di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Supriatin (46), sedangkan pelaku Hermawan (51). Berikut sejumlah faktanya:

1. Ini Penyebabnya

Kapolsek Wuluhan AKP Solikhan Arief membenarkan aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Korban diduga sering bepergian tanpa pamit suami hingga berutang uang pada tetangga dan orang lain juga tanpa sepengetahuan suami. Korban diikat di dalam kandang sapi gunakan rantai dan tali.

2. Korban Dianiaya hingga Dibebaskan Warga

Saat di gudang itulah, korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga setempat untuk menuju asal suara. Ketika dilihat, warga terkejut karena kondisi Supriatin babak belur dan dalam tangan terikat rantai dan tali.

Sejurus kemudian, polisi yang dilapori warga datang dan melepas tali dan rantai selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Wuluhan untuk mendapat penanganan medis.

3. Pelaku Ditangkap

Suami korban Hermawan (51) langsung ditangkap polisi di rumahnya. Saat diinterogasi penyidik, pelaku mengaku kilaf karena telah menganiaya istrinya.

Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak jujur. Apalagi, sering keluar rumah tanpa pamit yang membuat dirinya cemburu dan memiliki banyak utang tanpa sepengetahuannya.