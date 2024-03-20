Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Kejar KKB Penyerang 2 Polisi di Paniai Papua

Fredy Nuboba , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:45 WIB
Polisi Kejar KKB Penyerang 2 Polisi di Paniai Papua
KKB Teroris (Foto: Ist)
A
A
A

JAYAPURA - Kepolisian Papua Tengah mengusut kasus penyerangan terhadap anggota Pos Polisi Ndeotadi 99 Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai yang terjadi pada Rabu (20/3/2024) sekitar pukul 08.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menyebutkan bahwa serangan penembakan itu diduga dilakukan oleh KKB Aibon Kogoya.

Kombes Benny menjelaskan, kronologi kejadian yang mengakibatkan gugurnya dua anggota polisi atas nama Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit terjadi saat personel sedang melaksanakan pengamanan Helypat 99.

Tiba-tiba dari arah timur terdengar beberapa kali tembakan yang menyebabkan pihaknya kehilangan dua personel serta dicurinya 2 pucuk senpi AK-47.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo menegaskan, bahwa pihaknya sedang melakukan penyisiran dan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Menurutnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
