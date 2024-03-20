Advertisement
HOME NEWS JATIM

Depresi Akibat Gigi Palsu Lepas, Remaja di Sampang Gantung Diri

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |10:53 WIB
Depresi Akibat Gigi Palsu Lepas, Remaja di Sampang Gantung Diri
Seorang remaja gantung diri akibat depresi. (Foto: Diwan/MPI)
A
A
A

 

SAMPANG - Remaja di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang ditemukannya tewas tergantung di dalam rumahnya. Pemuda tersebut, berinisial IR (18) ditemukan tak bernyawa oleh kakaknya pada Sabtu (16/3/2024).

Informasi yang dihimpun, remaja ini nekat gantung diri diduga depresi karena gigi pasangannya lepas.

 BACA JUGA:

Kronologi berawal saat korban mengalami patah gigi dan berwarna hitam akhirnya dicabut dan melakukan pasang gigi yang pada akhirnya lepas sendiri.

“Karena merasa giginya jelek, anak saya sempat ngamuk dan mengancam bunuh diri bila tidak segera diganti,” ungkap ibu korban, MF, Rabu (20/3/2023)

Korban juga sempat diperingati bahwa bunuh diri merupakan dosa besar. Keesokan harinya korban sempat dibawa kerumah sakit untuk pasang gigi lagi.

Halaman:
1 2
      
