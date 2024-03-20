Kebakaran Rumah di Makassar, Satu Orang Tewas Terjebak dalam Kamar

MAKASSAR – Nasib tragis dialami seorang wanita paruh baya bernama Sujiati (71) yang tewas mengenaskan karena terjebak dalam kamar saat kebakaran melanda rumah yang ditempatinya, Selasa (19/3/2024) pukul 22.30 WITA,

“Satu orang wanita atas nama Sujiati 71 meninggal karena terjebak di dalam kamar di lantai 2, posisinya berada di depan pintu,” kata Kepala Dinas Damkar Kota Makassar, Hasanuddin di lokasi kejadian.

Dia menyebutkan, informasi yang didapatkan saat kejadian, terdapat 3 orang dalam rumah tersebut. Dua orang berhasil keluar dan selamat, sementara satu orang lainnya terjebak api di dalam kamar.

Kebakaran tersebut terjadi di Perumnas Antang Blok 8 Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel. Peristiwa itu pun mendadak membuat panik warga sekitar yang segera mendatangi lokasi kebakaran.

“Kejadiannya setelah Sholat Tarawih, orang langsung panik dan berteriak ada kebakaran, yang berasal dari lantai 2,” ujar Ramli, warga sekitar di lokasi kejadian, tadi malam.

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mendapat informasi itu langsung bergerak cepat ke lokasi untuk memadamkan api, tidak tanggung-tanggung armada yang diterjunkan mencapai 9 unit.

“Kami menerima laporan itu pukul 22.30 WITA, lokasinya di Blok 8 Antang, kami langsung mengerahkan tim yang di pos terdekat yakni pos Antang dan Pos Manggala, 3 menit sudah tiba di lokasi,” kata Hasanuddin.

Selain itu, pihaknya juga mengerahkan tim dari posko timur, 1 unit mobil damkar, lalu dibantu juga dari mako damkar 2 unit dan 1 unit rescue.

“Jadi total di awal itu 6 unit 1 unit rescue, tambah 2 unit dari mako damkar,” bebernya.

Dia mengaku tidak ada kendala dalam memadamkan api, namun akses masuk ke objek rumah yang terbakar terkendala karena menggunakan jeruji besi, hal itu juga yang mempersulit tim menyelamatkan korban.