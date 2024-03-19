Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ditinggal Sholat Tarawih, Asrama Santri di Lampung Timur Kebakaran

Indra Siregar , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |06:29 WIB
Ditinggal Sholat Tarawih, Asrama Santri di Lampung Timur Kebakaran
Kebakaran asrama santri di Lampung Timur (Foto: Indra Siregar)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Kebakaran melanda Gedung Asrama SMP Informatika Golden Star di Kompleks Pondok Pesantren Minhajuth Thullab, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Senin malam, 18 Maret 2024.

Yudi Ashari, warga sekitar, menjelaskan, saat para santri meninggalkan asrama untuk sholat, api membara dengan cepat menghanguskan sejumlah pakaian santri, terutama kelas 7, serta beberapa peralatan penting seperti kitab dan buku.

Ketika kembali dari Sholat Tarawih, para santri terkejut menemukan asrama yang mereka tempati telah dilalap api bersebelahan dengan Puskemas way Jepara. Mereka kini hanya memiliki pakaian yang mereka kenakan. 

Sementara petugas pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api yang melahap gedung asrama tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam kejadian tragis ini. Namun, kerugian materiil yang dialami oleh para santri dan pondok pesantren cukup besar, mengingat sejumlah pakaian, peralatan, dan bahan bacaan penting telah musnah terbakar.

Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut dan berupaya memberikan bantuan serta dukungan kepada para santri yang terdampak.

Komunitas sekitar juga dipersilakan untuk memberikan sumbangan dan bantuan kepada para korban kebakaran ini dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Semoga para santri dan penghuni pondok pesantren ini dapat pulih dari musibah ini dengan cepat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement