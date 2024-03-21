Rusia Pukul Mundur Ukraina, Tambah 2 Pasukan dan 30 Formasi Baru

Rusia pukul mundur Ukraina, tambah 2 pasukan dan 30 formasi baru (Foto: AFP)

MOSKOW - Rusia pada Rabu (20/3/2024) mengatakan tentaranya memukul mundur pasukan Ukraina dan akan memperkuat militernya dengan menambah dua tentara baru serta 30 formasi baru pada akhir tahun ini.

Rusia, yang menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dengan cepat menarik kembali sebagian pasukannya di timur dan selatan setelah melakukan ekspansi yang berlebihan. Namun perlahan-lahan mengalami kemajuan setelah serangan balasan Ukraina tahun lalu gagal menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Rusia menguasai kurang dari seperlima wilayah Ukraina dan Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukannya untuk terus bergerak maju setelah Moskow merebut kota kecil Avdiivka di Ukraina timur bulan lalu.

BACA JUGA: Rusia Ancam Serang Prancis jika Kerahkan Pasukan ke Ukraina

“Sekelompok pasukan Rusia terus menekan musuh keluar dari posisi mereka,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sergei Shoigu kepada para jenderal senior, dikutip Reuters.

“Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya sangat prihatin dengan keberhasilan Angkatan Bersenjata Rusia,” lanjutnya.

“Pengelompokan pasukan gabungan akan terus melanjutkan keberhasilan yang dicapai dan meningkatkan dampak tembakan langsung terhadap sasaran musuh,” ujarnya.

Dia menjelaskan Rusia, yang telah merekrut ratusan ribu tentara kontrak, akan membentuk dua tentara baru dan 30 formasi termasuk 14 divisi dan 16 brigade.

Shoigu mengatakan keamanan telah diperketat di pemerintahan Rusia dan fasilitas lainnya, dan pertahanan udara diperkuat.

Dia mengatakan Rusia menembak jatuh 419 drone Ukraina dan 67 roket selama pemilu dan menimbulkan kerugian besar pada proksi Ukraina. Reuters tidak dapat memverifikasi angka tersebut.