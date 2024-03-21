Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Ukraina Serang Pangkalan Udara Pembom Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:09 WIB
Drone Ukraina Serang Pangkalan Udara Pembom Rusia
Drone Ukraina serang pangkalan udara pembom Rusia (Foto: Maxar Technologies)
A
A
A

UKRAINA - Drone Ukraina yang dioperasikan oleh badan intelijen militer GUR menyerang pangkalan udara Engels jauh di dalam wilayah Rusia pada Rabu (20/3/2024) pagi dan Kyiv sedang menilai kerusakan yang terjadi.

Hal ini diungkapkan sumber intelijen Ukraina kepada Reuters. Gubernur wilayah Saratov, tempat pangkalan itu berada, mengatakan drone Ukraina telah jatuh di dekat kota Engels namun tidak melaporkan adanya kerusakan.

“Hasilnya sedang diverifikasi,” kata sumber Ukraina tentang serangan itu.

Pangkalan tersebut adalah markas utama armada pembom strategis jarak jauh Rusia dan terletak di dekat kota Saratov, sekitar 730 km (450 mil) tenggara Moskow dan ratusan kilometer dari perbatasan Ukraina.

Tiga personel angkatan udara Rusia tewas pada Desember 2022 ketika sebuah drone yang diyakini milik Ukraina ditembak jatuh di pangkalan Saratov. Rusia secara rutin melakukan serangan rudal dan drone terhadap sasaran di Ukraina sejak melancarkan invasi skala penuh terhadap tetangganya pada Februari 2022.

(Susi Susanti)

      
