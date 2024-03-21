Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Banyak Anak Gaza Hafal Al Quran?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |17:45 WIB
Mengapa Banyak Anak Gaza Hafal Al Quran?
Mengapa banyak anak Gaza hafal Al Quran? (Foto: Freepik)
A
A
A

GAZA - Bulan suci Ramadhan telah dimulai. Umat ​​Islam di seluruh dunia berpuasa, menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengabdikan diri untuk berdoa dan beribadah.

Namun bagi umat Islam di Gaza, bulan suci ini penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Mereka telah hidup dalam pembantaian, penyakit, kelaparan dan kehausan di tangan tentara Israel selama lebih dari lima bulan.

Melansir Al Jazeera, kekerasan dan kekejaman belum berhenti atau berkurang sejak awal Ramadhan. Persiapan menyambut bulan suci selalu dimulai sejak dini. Beberapa minggu sebelumnya, masyarakat membeli seluruh kebutuhan Ramadhannya.

Meskipun banyak dari kita yang kesulitan menyiapkan makanan untuk berbuka puasa atau mencari tempat yang aman untuk beribadah, kenangan Ramadhan yang lalu membuat kita tetap hangat.

Mengutip sumber lain, Palestina adalah tanah yang diberkati Allah SWT. Palestina juga merupakan salah satu negara yang termasuk dalam negara Suriah, dan Nabi Muhammad SAW mendoakannya.

Meski Palestina punya konflik dan peperangan yang panjang, namun anak-anak di sana bisa menjadi penghafal Al Qur’an yang handal. Anak-anak Palestina tidak antusias menghafal Al Qur'an saat Ramadhan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Mereka sangat termotivasi untuk meningkatkan hafalan ayat Al Qur’an setiap harinya.

Kegiatannya tidak jauh dari Al Qur’an. Meski anak-anak Palestina berada dalam kondisi sulit, terkepung dan terjajah, mereka hafal Al Qur’an. Mereka juga mungkin memiliki daya ingat yang kuat sehingga mudah menghafal Al Qur'an.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement