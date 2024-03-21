Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Gugurnya Pasukan Khusus Denjaka Marinir yang Ditembak KKB Papua

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |15:16 WIB
Kronologi Lengkap Gugurnya Pasukan Khusus Denjaka Marinir yang Ditembak KKB Papua
Denjaka Marinir TNI AL (Foto: TNI AL)
A
A
A

JAKARTA - TNI berduka atas meninggalnya Serka Marinir Anumerta Ismunandar. Prajurit pasukan khusus Detasemen Jalamangkara (Denjaka) itu gugur usai ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Minggu 17 Maret 2024.

Denjaka merupakan datasemen khusus penangulangan teror aspek laut di Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka diisi oleh prajurit-prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Batalyon Intai Amfibi Marinir. Mereka punya kemampuan tempur di atas rata-rata prajurit biasa.

Wajar saja gugurnya Ismunandar membuat TNI kehilangan salah satu prajurit terbaik berkualifikasi khusus. Selama ini, prajurit Denjaka hanya diturunkan untuk tugas-tugas atau operasi khusus baik di dalam maupun luar negeri.

Telusuri berita news lainnya
