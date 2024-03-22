Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Delapan Parpol Lolos ke DPR, PDIP Hattrick Suara Tertinggi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |04:04 WIB
5 Fakta Delapan Parpol Lolos ke DPR, PDIP <i>Hattrick</i> Suara Tertinggi
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan perolehan suara Pemilu serentak tahun 2024. Sebanyak 8 Partai politik yang lolos ke parlemen karena telah melewati ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen.

Berikut sejumlah faktanya:

1. PDIP Tertinggi

Dari perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri, PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan (Dapil). Jika dipersentase, PDIP memperoleh 16,72%

 BACA JUGA:

Dengan perolehan suara ini, Partai berlambang moncong banteng ini resmi mencetak hattrick kemenangan tiga kali berturut-turut. PDIP juga menang pada Pemilu Legislatif pada Pemilu 2014 dan 2019.

2. Golkar dan Gerindra

Di peringkat kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara atau sebesar 15,29%. Posisi ketiga, di tempati Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau sebesar 13,22%.

3. PKB Raih 16 Juta Suara

Di peringkat keempat di tempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 16.115.655 suara dengan persentase 10,62%. Kelima, disusul Partai Nasdem dengan perolehan 14.660.516 suara atau 9,66%.

BACA JUGA:

Terima Hasil Putusan KPU, PKS: Masalah Hukum Lain Ceritanya 

4. PKS, Demokrat dan PAN

Keenam, di tempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 12.781.353 atau 8,42%. Kemudian, Partai Demokrat dengan perolehan suara atau sebesar 11.283.160 atau 7,43 %. Terakhir, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Partai politik terakhir yang lolos parlemen dengan berhasil mengumpulkan 10.984.003 suara atau 7,24%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement