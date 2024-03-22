Guncangan Gempa Tuban Terasa sampai Tanah Laut Kalsel

PELAIHARI - Guncangan gempa yang terjadi di Timur Laut Tuban, Jawa Timur, pada hari ini, Jumat (22/03/2024), terasa sampai ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sejauh ini tidak ada kerusakan yang dilaporkan, hanya warga yang kaget merasakan getaran gempa dalam rumahnya masing-masing.

Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo itu berdasarkan laporan Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG) terjadi pukul 15.52.58 WIB, pada kordinat -5,76 Lintan Selatan 112.33 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa tersebut dirasakan warga di Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Panyipatan.

Di Kecamatan Pelaihari gempa dirasakan Zainal Yasni, warga Kelurahan Pabahanan ini mengaku rumahnya sempat bergetar sekitar 3 detik, dan ini baru pertama kalinya dirasakan sejak menempati rumah tersebut.

“Tadi rumah saya bergetar hebat, dan goncangan terjadi sekitar 3 detik,” kata Zainal Yasni

Gempa juga dirasakan warga Kecamatan Jorong yang bermukim di kawasan Asam-Asam Kampung, Desa Asam-Asam dan Bawah Sawo Desa Jorong.

Fendi Kepala Dusun 2 Desa Asam-Asam mengatakan goncangan gempa terasa warga RT 5,6, 8 dan 10 Asam-AsamKampung.