Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Guncangan Gempa Tuban Terasa sampai Tanah Laut Kalsel

Zulkifli Yunus , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:04 WIB
Guncangan Gempa Tuban Terasa sampai Tanah Laut Kalsel
Gempa Tuban (Foto: BNPB)
A
A
A

PELAIHARI - Guncangan gempa yang terjadi di Timur Laut Tuban, Jawa Timur, pada hari ini, Jumat (22/03/2024), terasa sampai ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sejauh ini tidak ada kerusakan yang dilaporkan, hanya warga yang kaget merasakan getaran gempa dalam rumahnya masing-masing.

Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo itu berdasarkan laporan Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG) terjadi pukul 15.52.58 WIB, pada kordinat -5,76 Lintan Selatan 112.33 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.

Gempa tersebut dirasakan warga di Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Panyipatan.

Di Kecamatan Pelaihari gempa dirasakan Zainal Yasni, warga Kelurahan Pabahanan ini mengaku rumahnya sempat bergetar sekitar 3 detik, dan ini baru pertama kalinya dirasakan sejak menempati rumah tersebut.

“Tadi rumah saya bergetar hebat, dan goncangan terjadi sekitar 3 detik,” kata Zainal Yasni

Gempa juga dirasakan warga Kecamatan Jorong yang bermukim di kawasan Asam-Asam Kampung, Desa Asam-Asam dan Bawah Sawo Desa Jorong.

Fendi Kepala Dusun 2 Desa Asam-Asam mengatakan goncangan gempa terasa warga RT 5,6, 8 dan 10 Asam-AsamKampung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement