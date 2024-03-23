Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Singapura Terjunkan Bantuan Kemanusiaan Pertama ke Gaza

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |11:45 WIB
Singapura Terjunkan Bantuan Kemanusiaan Pertama ke Gaza
Singapura terjunkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. (Facebook/Republic of Singapore Air Force/Channel News Asia)
A
A
A

SINGAPURA - Singapura menyelesaikan pengiriman bantuan kemanusiaan pertamanya ke Gaza, Palestina pada Rabu (20/3/2024). Bantuan berisi makanan dan barang-barang lainnya diterjunkan ke wilayah kantong Gaza.

Melansir Channel News Asia, dalam sebuah postingan di Facebook pada Rabu, Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) mengatakan, pesawat angkut C-130 miliknya telah “berhasil mengeksekusi” penerjunan bantuan kemanusiaan pertamanya.

Misi penerjunan udara ini berkoordinasi dengan Angkatan Udara Yordania.

“Setiap hal kecil berarti. Kami berharap misi penerjunan udara ini akan memberikan bantuan pada situasi kemanusiaan di Gaza,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen berharap bantuan ini dapat membantu warga Palestina.

“Penerjunan udara pertama dengan pasokan makanan dari C-130 RSAF. Dari Singapura hingga warga Palestina di Gaza. Kami berharap bantuan kemanusiaan (ini) dapat memberikan bantuan kepada keluarga di sana,” katanya dalam postingan Facebook, Rabu (20/3/2024).

Pada postingan sebelumnya Selasa, (19/3/2024), ia mengucapkan terima kasih kepada prajurit dan wanita Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) yang membantu mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Singapura terjunkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. (Facebook/Ng Eng Han/Channel News Asia)

“Saat mereka melakukan serangan udara dalam beberapa hari mendatang, dukung mereka dengan kuat di dalam hati Anda. Doakan agar misi berhasil dan kepulangan mereka dengan selamat, ke keluarga mereka dan Singapura,” tulisnya.

Paket kemanusiaan yang disusun pemerintah Singapura melalui konsultasi dengan Yordania tersebut didasarkan pada kebutuhan di lapangan di Gaza.

BACA JUGA:

Apakah Turki Mendukung Palestina? 

Bantuan tersebut termasuk paket makanan, persediaan dan peralatan medis, kata Kementerian Luar Negeri (MFA) dan Kementerian Pertahanan (MINDEF) pada Minggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement