Singapura Terjunkan Bantuan Kemanusiaan Pertama ke Gaza

Singapura terjunkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. (Facebook/Republic of Singapore Air Force/Channel News Asia)

SINGAPURA - Singapura menyelesaikan pengiriman bantuan kemanusiaan pertamanya ke Gaza, Palestina pada Rabu (20/3/2024). Bantuan berisi makanan dan barang-barang lainnya diterjunkan ke wilayah kantong Gaza.

Melansir Channel News Asia, dalam sebuah postingan di Facebook pada Rabu, Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) mengatakan, pesawat angkut C-130 miliknya telah “berhasil mengeksekusi” penerjunan bantuan kemanusiaan pertamanya.

Misi penerjunan udara ini berkoordinasi dengan Angkatan Udara Yordania.

“Setiap hal kecil berarti. Kami berharap misi penerjunan udara ini akan memberikan bantuan pada situasi kemanusiaan di Gaza,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen berharap bantuan ini dapat membantu warga Palestina.

“Penerjunan udara pertama dengan pasokan makanan dari C-130 RSAF. Dari Singapura hingga warga Palestina di Gaza. Kami berharap bantuan kemanusiaan (ini) dapat memberikan bantuan kepada keluarga di sana,” katanya dalam postingan Facebook, Rabu (20/3/2024).

Pada postingan sebelumnya Selasa, (19/3/2024), ia mengucapkan terima kasih kepada prajurit dan wanita Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) yang membantu mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

“Saat mereka melakukan serangan udara dalam beberapa hari mendatang, dukung mereka dengan kuat di dalam hati Anda. Doakan agar misi berhasil dan kepulangan mereka dengan selamat, ke keluarga mereka dan Singapura,” tulisnya.

Paket kemanusiaan yang disusun pemerintah Singapura melalui konsultasi dengan Yordania tersebut didasarkan pada kebutuhan di lapangan di Gaza.

Bantuan tersebut termasuk paket makanan, persediaan dan peralatan medis, kata Kementerian Luar Negeri (MFA) dan Kementerian Pertahanan (MINDEF) pada Minggu.