Ironi Perang Sarung, Dulu Permainan Candaan Kini Jadi Ajang Tawuran Renggut Korban

PERANG sarung marak terjadi pada Ramadhan 1445 Hijriah dan sangat meresahkan. Betapa tidak, perang sarung yang dulu hanya sebatas permainan anak-anak, kini justru jadi ajang tawuran hingga menelan korban jiwa.

Perang sarung adalah jenis permainan anak-anak di Indonesia yang lazim terjadi khususnya di Ramadhan. Mereka biasanya mengikat ujung kain sarung hingga berbentuk lancip dipakai untuk memukul teman yang lain.

Ini hanya sebatas bercanda saja dan dilakoni penuh tawa dengan saling balas memecut.

Biasanya perang sarung digelar usai tarawih, saat sahur atau menjelang shalat subuh di bulan puasa.