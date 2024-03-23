Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ironi Perang Sarung, Dulu Permainan Candaan Kini Jadi Ajang Tawuran Renggut Korban

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:32 WIB
Ironi Perang Sarung, Dulu Permainan Candaan Kini Jadi Ajang Tawuran Renggut Korban
Perang sarung (Istimewa)
A
A
A

PERANG sarung marak terjadi pada Ramadhan 1445 Hijriah dan sangat meresahkan. Betapa tidak, perang sarung yang dulu hanya sebatas permainan anak-anak, kini justru jadi ajang tawuran hingga menelan korban jiwa.

Perang sarung adalah jenis permainan anak-anak di Indonesia yang lazim terjadi khususnya di Ramadhan. Mereka biasanya mengikat ujung kain sarung hingga berbentuk lancip dipakai untuk memukul teman yang lain.

Ini hanya sebatas bercanda saja dan dilakoni penuh tawa dengan saling balas memecut.

Biasanya perang sarung digelar usai tarawih, saat sahur atau menjelang shalat subuh di bulan puasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement