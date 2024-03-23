Detik-Detik Pria Paruh Baya Hendak Bunuh Diri dari Atap Rumah Sakit di Kupang

KUPANG - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kota Kupang bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi pria paruh baya, yang mencoba bunuh diri dari atap Rumah Sakit Leona Kupang NTT, Sabtu (24/3/2024). Pria paruh baya tersebut bernama Yohanes Luase.

Tim SAR Kupang menerima informasi dari pihak Polres Kupang Kota terkait seorang pria yang melakukan pencobaan bunuh diri dari atap Rumah Sakit Leona Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sekitar pukul 08.05 Wita.

Menerima laporan itu, pada pukul 08:10 Wita Tim SAR Gabungan Kupang bersama rombongan langsung menggerakkan Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi kejadian guna melakukan evakuasi.

Setiba di lokasi kejadian Tim Sar gabungan, keluarga dan masyarakat setempat langsung menurunkan korban dari atap rumah sakit.