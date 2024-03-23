Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Dua Kali Erupsi, Pasca Gempa M6,0

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:24 WIB
Gunung Semeru Dua Kali Erupsi, Pasca Gempa M6,0
Gunung Semeru erupsi (foto: dok PVMBG)
A
A
A

LUMAJANG - Gunung Semeru menunjukkan aktivitas vulkaniknya sebanyak dua kali, pasca gempa yang berpusat di Tuban. Dua kali aktivitas vulkanik, berupa erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik dari kawah yang terpantau pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, erupsi pertama terjadi pada Jumat sore (22/3/2024) pukul 17.21 WIB. Dimana tinggi kolom abu erupsi tidak teramati karena gunung tertutup kabut.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 121 detik," kata Ghufron Alwi, saat dikonfirmasi Jumat (22/3/2024).

Sedangkan erupsi kedua disebutkan terjadi pada pukul 20.58 WIB, Jumat malam. Pada erupsi ini tinggi abu vulkanik terpantau hingga 1.000 meter atau satu kilometer di atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut.

"Sementara untuk erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik," ucapnya.

Secara keseluruhan dari pengamatan dari Pos PGA Semeru, sepanjang hari Jumat sejak pukul 00.00 atau Jumat dini hari hingga pukul 24.00 WIB, atau selama 24 jam pemantauan. Gunung setinggi 3.676 Mdpl itu mengeluarkan aktivitas erupsi sebanyak 63 kali letusan atau erupsi.

"Terjadi 63 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10-22 mm, dan lama gempa 65-132 detik. Kemudian 20 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-8 mm, dan lama gempa 25-57 detik," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191214//penambang_pasir_terjebak_banjir_lahar_semeru-EIK6_large.png
Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098//gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805//gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130//gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement