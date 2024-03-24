Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Agus Subiyanto, Pernah Ditolak Masuk Satpam Kini Jadi Panglima TNI

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |02:17 WIB
Jenderal Agus Subiyanto, Pernah Ditolak Masuk Satpam Kini Jadi Panglima TNI
JENDERAL TNI Agus Subiyanto memiliki karier gemilang. Pria kelahiran Cimahi 5 Agustus 1967 itu kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) sejak 25 Oktober 2023. Beberapa hari setelahnya pada 31 Oktober 2023, namanya diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.

Kehidupan Agus sebelum sampai di titik saat ini tidaklah mulus. Berbagai rintangan dihadapi Agus sejak kecil. Bahkan siapa sangka, Agus pernah ditolak saat melamar menjadi satpam, sebelum akhirnya jadi prajurit.

Mengutip Sindonews, sejak masih kecil, Agus telah banyak melewati masa sulit dalam hidupnya, termasuk saat ditinggal ibu kandungnya.

Agus telah ditinggalkan oleh sang ibu pada usia 5 tahun, Kemudian dia hidup bersama adiknya dan ayah kandungnya. Hidupnya pun mulai berubah ketika ayahnya memutuskan menikah lagi.

Kisah hidup yang pahit mulai mengunjunginya kembali ketika Agus duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat sedang sekolah, dia dikabarkan sang ayah, Dedi Unadi yang kala itu menjadi seorang prajurit meninggal dunia.

Ayah kandung Agus yang berpangkat Sersan Kepala meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1984. Sepeninggal sang ayah, Agus kemudian hidup dengan keluarga kecilnya, yakni ibu tiri yang terus merawatnya dan adiknya. Mereka hidup pas-pasan lantaran hanya mengandalkan uang pensiunan dari sang ayah yang sudah meninggal.

Sebelum meninggal, ayah Agus pernah berpesan agar anak sulungnya tersebut diharapkan bisa mengikuti jejaknya sebagai prajurit TNI. Agus pun terus mengingatnya dan mulai mewujudkan harapan sang ayah.

Saat Agus lulus SMA tahun 1986, dia memutuskan untuk mengikuti tes di sekolah Calon Kodam III/Siliwangi. Namun, dia tidak lulus tetapi direkomendasikan mengikuti Sekolah Calon Perwira tanpa tes.

