Bocah di Gresik Diduga Kena Peluru Nyasar Latihan TNI, Begini Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |16:56 WIB
Dewi Muniarti Ibu korban Darrel Fauta Hamdani saat jumpa pers (foto: Okezone)
JAKARTA - Darrell Fauta Hamdani (14), bocah asal Gresik, Jawa Timur, diduga menjadi korban peluru nyasar saat mengikuti kegiatan sekolah pada 17 Desember 2025. Peluru tersebut diduga berasal dari latihan militer di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Ibu korban, Dewi Muniarti, menjelaskan saat kejadian Darrell tengah berada di musala sekolah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan lanjutan.

“Posisi anak saya sedang membaca brosur di musala sekolah. Tiba-tiba terkena peluru di tangan kiri,” ujar Dewi dalam konferensi pers di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (2/4/2026).

Lokasi sekolah disebut berjarak sekitar 2,3 kilometer dari lapangan tembak. Peluru tersebut menembus lengan kiri Darrell hingga mengenai tulang dan bersarang di bagian punggung tangan.

"Akibatnya tulangnya terkena dan harus dipasang pen. Tangannya tidak bisa ditekuk maupun diluruskan secara normal," jelas Dewi.

Selain Darrell, satu siswa lain bernama Renheart juga mengalami luka akibat peluru yang mengenai bagian punggung kanan bawah. Beruntung, luka tersebut tidak mengenai tulang maupun organ vital.

Kedua korban kemudian dilarikan ke RS Siti Khodijah Sepanjang, Sidoarjo, untuk mendapatkan penanganan medis.

 

