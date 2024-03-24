Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota Polres Lampung Tengah Ditemukan Tewas di Penginapan

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |00:30 WIB
Anggota Polres Lampung Tengah Ditemukan Tewas di Penginapan
Illustrasi (foto: dok freepik)
LAMPUNG TENGAH - Seorang anggota polisi ditemukan tewas di salah satu penginapan yang berada di Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Sabtu (23/3/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, korban berinisial S (28) warga Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Korban ditemukan pada Sabtu (23/3) sekitar pukul 08.00 WIB. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kematian korban.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan kejadian tersebut.

