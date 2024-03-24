Oknum Polisi di Palembang Serang Debt Collector hingga Babak Belur

PALEMBANG - FI seorang oknum anggota polisi di Palembang tengah diburu aparat kepolisian, usai melakukan penyerangan terhadap dua debt collector di halaman parkir PSX Palembang.

Dan terlihat dalam video beredar, terlihat oknum polisi tersebut emosi ketika para korban datang hendak menagih cicilan kendaraan yang belum dibayar oleh pelaku.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Sunarto membenarkan kejadian dugaan penembakan tersebut. Menurutnya saat ini aparat kepolisian tengah turun melakukan pemeriksaan.

"Pelaku (Aiptu FI) masih dalam pengejaran," ungkap Sunarto, Sabtu (23/3/2024).

Kedua debt collector yang menjadi korban penyerangan oknum polisi dilarikan ke rumah sakit Siloam Palembang. Dari informasi di lapangan kedua korban mendapat luka tusukan dan luka tembak.

"Ya, untuk korban saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit," katanya.

Diketahui keributan antara pelaku Aiptu FI dan dua orang korban bernama Deddi Zuheransyah (51) dan Robert Johan Saputra (35) terjadi di kawasan POM IX Palembang, sekitar pukul 14.00 WIB hari ini. Para pelaku diduga hendak menagih tunggakan cicilan mobil yang selama dua tahun yang tidak dibayar oleh pelaku.