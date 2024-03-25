Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegara Tak Diberi Uang, Pengunjung Alun-Alun Majalaya Dipukuli Pengamen

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |18:01 WIB
Gegara Tak Diberi Uang, Pengunjung Alun-Alun Majalaya Dipukuli Pengamen
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDUNG - Dua orang pengamen bernama Gangan dan Aang diamankan oleh petugas kepolisian, setelah melakukan penganiayaan kepada salah satu pengunjung yang tidak memberikan uang di Alun-Alun Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 18.30 WIB.

"Betul, kedua pelaku berhasil diamankan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (25/3/2024).

Aep menjelaskan, awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat kedua korban akan membeli makanan seblak di Alun alun Majalaya.

Kemudian datang dua orang pelaku sedang mengamen dan meminta uang kepada korban.

"Kemudian seorang pelaku meminta uang kepada korban namun korban tidak memberikannya, terjadilah cekcok mulut dengan pelaku," jelasnya.

Tak terima tidak diberi uang, pelaku langsung memukulkan gitar ukulele kepada korban dan mengenai wajah korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193571//kasus_penganiayaan-D35Y_large.jpg
Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193505//penganiayaan-v5Gx_large.jpg
Cekcok Pengendara di Kemang Jaksel Berujung Penusukan, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193420//oknum_tni_al_aniaya_warga-zsXl_large.jpg
Kronologi Oknum TNI AL Aniaya Dua Pria di Depok hingga Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193409//kasus_penganiayaan-hfka_large.jpg
Prajurit Aniaya Warga hingga Tewas, Kadispenal: Akan Kita Proses Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193403//kasus_penganiayaan-Ht8U_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penganiayaan Maut di Depok Diduga Oknum TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193396//mayat-NgSF_large.jpg
Dua Pria Diduga Dianiaya di Depok, Satu Orang Tewas dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement