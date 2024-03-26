Menteri Israel Mundur dari Pemerintahan Netanyahu karena Tidak Dimasukkan dalam Kabinet Perang

Menteri Israel mundur dari pemerintahan Netanyahu karena tidak dimasukkan dalam kabinet perang (Foto: Reuters)

ISRAEL – Seorang menteri veteran Israel yang bergabung dengan pemerintahan persatuan darurat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober mengatakan pada Senin (25/3/2024) bahwa ia telah mengundurkan diri setelah tidak dimasukkan dalam kabinet perang tingkat tertinggi.

Gideon Saar bergabung dengan pemerintah persatuan bersama dengan beberapa anggota oposisi lainnya untuk membantu mengendalikan perang terhadap Hamas di Gaza.

Kepergian Saar, bersama dengan sekutunya lainnya, diperkirakan tidak akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan Netanyahu, yang masih menguasai mayoritas di parlemen.

Saar pernah menjadi saingan Netanyahu di partai sayap kanan Likud sebelum bergabung dengan blok yang lebih berhaluan tengah yang dipimpin oleh mantan panglima militer Benny Gantz. Bersama-sama mereka memasuki pemerintahan darurat. Gantz menjadi anggota forum kecil, kabinet perang pembuat keputusan, sementara Saar tidak disertakan.