Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Tersangka Pembunuh Santri Tebo Terancam 15 Tahun Penjara

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:15 WIB
Dua Tersangka Pembunuh Santri Tebo Terancam 15 Tahun Penjara
A
A
A

JAMBI - Akibat perbuatannya yang diduga membunuh seorang santri atas nama Airul Harahap (13) di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudhatul Mujawiddin, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi pada November tahun lalu, dua orang tersangka dijerat hukum belasan tahun.

"Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolres Tebo. Mereka akan dijerat dengan Undang-undang kekerasan terhadap anak subsider Pasal 351 KUHP atau 359 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara," tegas Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, Selasa (26/3/2024).

Dari hasil penyelidikan petugas, katanya, dari rekaman CCTV, korban bersama dua seniornya sendiri berinisial R dan A terdeteksi selama 14 menit berada di atas rooftop lantai tiga asrama Ponpes Raudhatul Mujawiddin.

"Hasil rekaman CCTV itu menjadi suatu petunjuk dalam proses penyelidikan kasus kematian santri di Ponpes Raudhatul Mujawiddin," ungkapnya.

Menurutnya, rekaman CCTV itu berdurasi 1 jam 15 menit. Lantas, pihak kepolisian terus memperhatikan rekaman CCTV itu.

"Setiap pernyataan dan pengakuan saksi, langsung kita sesuaikan dengan rekaman CCTV. Akhirnya, dari proses itu ditemukan titik terang dan berhasil menetapkan tersangka. Mereka sudah mengakui," imbuhnya.

Diakui Andri, saat diperiksa keterangan saksi yang masih dibawah umur ini berubah-ubah. Ini yang menjadi kendala, sehingga baru terungkap selama 4 bulan," ucapnya.

Dia menuturkan, dari hasil rekaman CCTV, Selasa (14/11/2023) sekitar pukul 17.41 WIB memperlihatkan korban naik ke lantai 2 lalu ke lantai 3 asrama ponpes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192170//ilustrasi-cQOK_large.jpg
Baru Berusia 12 Tahun, Pembunuh Bayaran Ditangkap Polisi Setelah Salah Tembak Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement