Serangan Rudal Ukraina Hantam Kapal Perang dan Kapal Pengintai Rusia

Serangan rudal Ukraina hantam kapal perang dan kapal pengintai Rusia (Foto:

KYIV - Serangan rudal Ukraina menghantam kapal pengintai angkatan laut Rusia dan kapal perang pendarat besar yang direbut Moskow dari Kyiv selama aneksasi semenanjung Krimea pada tahun 2014.

Angkatan Laut Ukraina pada Selasa (27/3/2024) mengatakan Ukraina menyerang kapal-kapal tersebut saat menyerang Krimea pada akhir pekan. Fakta serangan itu sudah diketahui, namun militer mengatakan serangan itu mengenai dua kapal perang lainnya, kapal pendarat besar Azov dan Yamal.

Angkatan Laut mengatakan kapal pendarat besar Konstantin Olshansky dihantam dengan rudal anti-kapal Neptunus, sehingga mengalami kerusakan yang masih dikaji oleh Kyiv.

“Saat ini, kapal tersebut tidak memiliki kemampuan tempur,” kata juru bicara angkatan laut Dmytro Pletenchuk di televisi nasional, dikutip Reuters.

Dia menambahkan bahwa kapal pengintai Ivan Khurs juga telah terkena serangan.

Belum ada komentar langsung dari Rusia. Armada Laut Hitam Rusia, yang digunakan Moskow untuk memproyeksikan kekuatan ke Mediterania dan Timur Tengah sebelum perang, telah mengalami serangkaian pukulan ketika Ukraina berhasil menyerang kapal perang dan bahkan kapal selam yang dilengkapi drone dan rudal angkatan laut.

Awal bulan ini, Rusia mengkonfirmasi penunjukan kepala angkatan laut baru dalam apa yang dilihat di Ukraina sebagai pengakuan diam-diam atas keberhasilan serangan angkatan laut mereka meskipun Ukraina tidak memiliki kapal perang besar.

Konstantin Olshansky, yang saat itu merupakan kapal perang Ukraina, ditangkap oleh Rusia bersama dengan sebagian besar angkatan laut Ukraina pada tahun 2014 ketika pasukan Kremlin menguasai Krimea, pangkalan tradisional Armada Laut Hitam.

Pletenchuk mengatakan Rusia ‘mengkanibal’ kapal tersebut untuk diambil suku cadangnya bagi kapal pendarat lainnya.