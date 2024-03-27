Bocah 12 Tahun Diterkam Buaya saat Mencari Pisang, Jasadnya Belum Ditemukan

Tim SAR mencari jasad bocah 12 tahun yang diterkam buaya (Foto : iNews)

BUTON TENGAH - Setelah hilang selama empat hari pasca diterkam buaya, jasad bocah 12 tahun masih belum ditemukan. Tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan menyelurusi aliran kali Kaleleha di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sutra).

Jenazah Aina Ona, bocah peremupuan yang masih berusia 12 pasca diterkam buaya pada, Jumat 22 Maret 2024, hingga saat ini masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian hingga hari keempat namun tubuh bocah tersebut belum juga ditemukan.

Aina diterkam buaya saat menyeberang kali. Ketika itu, ia hendak mengambil pisang di kebun bersama ibu dan kakaknya.

Saat itu, korban dalam perjalanan pulang melewati penyebrangan Kali Kaleleha.

"Ada seekor buaya yang tiba-tiba muncul dan langsung menerkam bocah tersebut dan menyeretnya ke arah utara sepanjang Kali Kaleleha," ujar Ardin, kakak korban, Selasa 27 Maret 2024.

Tim SAR Gabungan hingga hari keemat masih terus melakukan pencarian di lokasi bocah tersebut diterkam buaya.