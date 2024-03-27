Dua Bocah Hanyut di Sungai Cisimeut Ditemukan Meninggal Dunia, Salah satunya Mengambang di Serang

LEBAK - Ak (7) dan As (5) bocah asal Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hanyut di Sungai Cisimeut pada Minggu (24/3/2024). Keduanya hilang saat asik bermain air.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan kedua korban hanyut sudah berhasil ditemukan. As ditemukan di sekitar Pamarayan, Kabupaten Serang sedangkan Ak 2 kilometer dari lokasi kejadian.

"Sudah berhasil ditemukan korban kedua atas nama Ak itu lokasinya sekitar dua kilometer dari tempat kejadian,"kata Febby saat dihubungi, Rabu (27/3/2024).

Kata Febby, Tim SAR, relawan beserta masyarakat telah melakukan pencarian di sekitar lokasi sejak Minggu (24/3/2024). Saat ini kedua korban berhasil ditemukan meski dalam waktu yang berbeda.

"Meninggal dunia, korban sudah dibawa ke rumah duka,"tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)