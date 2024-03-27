Hendak Pesta Sabu di Rumah, Lima Orang dan 1 Pelajar Ditangkap

LAMPUNG TENGAH - Diduga hendak pesta narkotika jenis sabu, 2 pria dan 3 wanita diamankan Tim Tekab 308 Presisi Polsek Seputih Banyak, Senin (25/3/2024) sekira pukul 09.30 WIB. Kelima orang yang diamankan yakni SB (38), YL (39), LN (23), OV (28), dan 1 remaja berusia 17 tahun inisial LV.

Kapolsek Seputih Banyak, Iptu Chandra Dinata mengatakan, dalam penangkapan tersebut, pihaknya mendapati YL memiliki 37 butir ekstasi terbagi dalam 6 plastik klip di saku celana pelaku. Kemudian, SB memiliki 3 bungkus serbuk putih yang diduga sabu dan setengah butir ekstasi dalam plastik yang diselipkan di dalam peci.

Menurut Kapolsek, jumlah total narkoba yang didapat dari kedua pria yang diamankan sebanyak 11,98 gram, ditambah pil yang sudah dihaluskan.

"Lalu ada 3 wanita yang kami amankan, salah satunya masih pelajar, ketiganya dalam dugaan penyalahguna Narkotika," ujar Kapolsek saat dikonfirmasi, Rabu (27/3/2024).

Kapolsek menjelaskan, kelima orang itu dibawa ke Polsek Seputih Banyak usai polisi melakukan penggerebekan di rumah SB yang beralamat di Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih, Lampung Tengah.