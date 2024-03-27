Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kapolda Jabar Minta Trauma Healing Jadi Fokus Utama untuk Korban Longsor Bandung Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |06:00 WIB
Kapolda Jabar Minta Trauma Healing Jadi Fokus Utama untuk Korban Longsor Bandung Barat
Polda Jabar tinjau korban longsor di Bandung Barat
JAKARTA - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Akhmad Wiyagus meminta trauma healing menjadi fokus utama yang diberikan kepada warga terdampak banjir bandang disertai tanah longsor di Kampung Gintung, RT 03 RW 04, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Sebab kecemasan akan bencana itu tidak berdampak panjang untuk para korban.

"Layanan kesehatan terhadap masyarakat terdampak musibah ini harus menjadi perhatian. Lakukan trauma healing kepada warga, khususnya anak-anak. Maksimalkan dapur umum untuk masyarakat’’ kata Kapolda di lokasi, Selasa (26/3/2024) siang.

Dirinya yang meninjau lokasi kejadian bersama Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin sempat menyaksikan langsung proses evakuasi tiga korban meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Dia berharap pencairan tim SAR gabungan ini akan membuahkan hasil positif jika dilakukan dengan kerja keras.

"Lakukan proses pencarian korban semaksimal mungkin. Terimakasih kami sampaikan kepada personel tim SAR gabungan,’’ katanya.

Diketahui, tiga jenazah korban yang berhasil dievakuasi diantara dua anak laki-laki dan seorang Perempuan dewasa.

Ketiga korban yang ditemukan berada pada kedalaman tanah sekitar 1,5 meter ini, kemudian dievakuasi ke RSUD Cililin untuk diidentifikasi oleh tim Biddokes Polda Jabar. Dengan ditemukannya tiga korban ini, maka sudah empat korban meninggal dunia berhasil dievakuasi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
