HOME NEWS JABAR

Tim SAR Masih Lakukan Pencarian 7 Orang Hilang Korban Longsor Bandung Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |02:35 WIB
Tim SAR Masih Lakukan Pencarian 7 Orang Hilang Korban Longsor Bandung Barat
Longsor di Bandung Barat (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 7 orang hilang dalam insiden longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. Total ada 10 orang hilang, 3 di antaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Lokasi kejadian terletak di dua Desa yaitu, Desa Sirnagalih dan Desa Cibenda di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

“Korban hilang bertambah satu menjadi total sepuluh orang, tiga diantaranya ditemukan meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/3/2024).

Selain itu, dilaporkan juga terdapat dua warga yang mengalami luka berat. Lokasi tebing yang cukup terjal menjadi tantangan tersendiri bagi tim dalam melakukan operasi pencarian.

Adapun, sebanyak 142 kepala keluarga (KK) atau 527 warga terdampak, masih mengungsi di dua titik yaitu di SDN Padakati dan GOR Cibenda. “Tercatat kerugian materil sebanyak 30 unit rumah dan dua unit mushola terdampak,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
