Temui Warga Terdampak Longsor, Kapolda: Lakukan Proses Pencarian Korban Semaksimal Mungkin

Cimahi - Kapolda Jabar, Irjen Pol dr Akhmad Wiyagus bersama Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menemui warga terdampak banjir bandang diserta tanah longsor di Kampung Gintung, RT 03 RW 04, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa 26 Maret 2024.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda sempat menyaksikan langsung proses evakuasi tiga korban meninggal dunia oleh tim SAR gabungan.

"Lakukan proses pencarian korban semaksimal mungkin. Terimakasih kami sampaikan kepada personel tim SAR gabungan,"kata Kapolda di lokasi.

Usai memberikan arahan kepada tim SAR gabungan dalam proses evakuasi, Kapolda meninjau posko kesehatan yang dibangun Bidokkes Polda Jabar dan Polres Cimahi. Selain itu, Kapolda juga mengecek kesiapan tim dapur umum yang dibangun Satbrimob Polda Jabar di sekitar lokasi bencana. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda berinteraksi dengan masyarakat sekaligus memberikan dorongan moril.

"Layanan kesehatan terhadap masyarakat terdampak musibah ini harus menjadi perhatian. Lakukan trauma healing kepada warga, khususnya anak-anak. Maksimalkan dapur umum untuk masyarakat," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, upaya pencarian korban banjir bandang yang mengakibatkan tanah longsor di Kampung Gintung, RT 03 RW 04, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya membuahkan hasil. Upaya pencarian korban tertimbun tanah longsor di hari kedua Selasa (26/3/2024) akhirnya membuahkan hasil.