5 Fakta Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Sopir Truk Dites Urine

KECELAKAAN beruntun melibatkan tujuh kendaraan terjadi di Gerbang Tol Halim Utama, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu 27 Maret 2024.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan tersebut:

1. Pengemudi Truk Ugal-ugalan

Kecelakaan beruntun diduga disebabkan oleh pengemudi truk engkel (light truck) yang mengemudi secara ugal-ugalan.

Truk engkel tersebut diketahui datang dari arah Jatiwaringin dan dikemudikan secara tidak teratur saat mendekati Gerbang Tol Halim Utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati. Dia menyampaikan, setelah menabrakn beruntun, truk engkel tersebut berakhir terbalik secara miring.

"Diduga berkendara secara ugal-ugalan, kendaraan Truk Engkel (light truck) sebabkan kecelakaan di Gerbang Tol Halim Utama, kendaraan datang dari arah Jatiwaringin dan berkendara secara tidak teratur mendekati Gerbang Tol Halim Utama," ujar Widiyatmiko dalam keterangan resminya.

2. Tidak Ada Korban Jiwa

Widiyatmiko menyampaikan kecelakaan tersebut melibatkan tujuh kendaraan namun tidak menyebabkan korban jiwa. Sejauh ini hanya terdapat dua orang korban yang mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Sejauh ini terdata sebanyak tujuh kendaraan terlibat dalam kecelakaan, tidak ada korban jiwa namun dua orang alami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk penanganan luka," katanya.

3. Sopir Truk Dites Urine

Polisi melakukan tes urin pada sopir truk berinisial MI yang masih berusia 18 tahun, diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim Utama.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya telah mengamankan pengemudi truk bernomor polisi BG 8420 VB untuk menjalani tes urine untuk mengetahui apakah mabuk atau tidak.

“Tentu nanti kita tes urine,” kata Latif kepada wartawan.