Terima Buku Bacaan dari MNC Peduli, Anak-Anak Sambut dan Antusias Baca Buku di Cianjur

CIANJUR - Kedatangan tim MNC Peduli yang membagikan ratusan buku bacaan disambut senang dan antusias puluhan anak-anak di Saung Baca Inspirasi di Kampung Cikadal RT 02/04, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (28/3/2024).

Mereka langsung mengambil buku dan membacanya. Pemberian bantuan berupa buku bacaan dongeng hingga buku sejarah tersebut disambut antusias puluhan anak anak di wilayah tersebut.

Anak-anak mengaku sangat senang adanya buku baru tersebut, yang nantinya akan dibaca dan mendapat pengetahuan baru.

"Bukunya bagus bagus, banyak buku dongeng dan lainnya," kata salah satu anak, Ica Reksya, Kamis (28/3/2024).

Pembagian buku bacaan dari dongeng hingga sejarah untuk Saung Baca Inspirasi. Bahkan, anak-anak yang datang langsung membaca buku-buku yang diberikan.

Salah seorsng warga yang juga anaknya sering membaca di Saung Baca Inspirasi, Mutmainah mengaku senang melihat anak anak antusias membaca buku.