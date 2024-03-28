Advertisement
HOME NEWS JABAR

MNC Peduli Salurkan Bantuan Buku Bacaan ke Saung Baca Inspirasi Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:50 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan Buku Bacaan ke Saung Baca Inspirasi Cianjur
MNC Peduli. (Foto: MPI)
CIANJURMNC Peduli menyalurkan bantuan berupa buku bacaan ke Saung Baca Inspirasi di Kampung Cikadal RT 02/04, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (28/3/2024).

Pemberian bantuan berupa buku bacaan dongeng hingga buku sejarah tersebut disambut antusias puluhan anak anak di wilayah tersebut.

"Alhamdulillah MNC Peduli sudah memberikan buku untuk anak anak membaca," kata Pengurus Saung Baca Inspirasi, Nurmuhimat.

Menurutnya, buku buku yang sebelumnya sering dibaca anak anak hilang dan rusak setelah diterpa guncangan Gempa Cianjur pada 2022 lalu.

