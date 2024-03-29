Kasus Perempuan Tewas di Bogor, Ternyata Dibunuh Suaminya Sendiri

BOGOR - Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap perempuan berinisial NA (36), di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pelaku diketahui merupakan suami dari korban sendiri.

"Update untuk yang tadi siang pelaku sudah berhasil diamankan di sekitar TKP. Pelaku merupakan suami korban," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Luthfi Olot Gigantara, Kamis (28/3/2024).

Belum diketahui kronologi maupun motif dari pelaku. Pria berinisial RM itu masih dalam pemeriksaan oleh penyidik di Mako Polresta Bogor Kota.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," tutupnya.

Sebelumnya, perempuan berinisial NA (36), ditemukan tewas dalam rumahnya di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor siang tadi. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan luka di kepala.

Saat ini, jenazah korban dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta untuk dilakukan visum dan otopsi. Adapun barang bukti yang diamankan oleh polisi yakni obeng, handphone dan lainnya.

(Awaludin)