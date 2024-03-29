Mahasiswi Asal Indramayu Dirampok, Mulut Mata Dibekap Hingga Kaki dan Tangannya Diikat Lakban

INDRAMAYU - Nasib nahas menimpa seorang mahasiswi bernama Astri Nurul Utami (28), warga Blok Cigentus, Desa/Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di saat berada di rumahnya, dia disatroni kawanan perampok.

Perampok tersebut dengan sadis mengancam bakal membunuh korban jika berteriak. Selain itu, pelaku pun membekap mulut serta menutup mata korban termasuk mengikat kedua kaki dan tangannya menggunakan lakban.

Usai menyekap korban, perampok dengan leluasa membawa kabur uang puluhan juta rupiah dalam kartu ATM, sepeda motor serta perhiasan emas. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas di SPKT Polres Indramayu. Diketahui, aksi perampokan itu terjadi pada 27 Februari 2024, pukul 21.00 WIB.

Tak hanya satu Minggu, Satreskrim Polres Indramayu akhirnya berhasil meringkus tiga dari empat pelaku perampokan tersebut. Sementara, satu pelaku lainnya masih dinyatakan buron.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, ketiga pelaku ditangkap di wilayah Jakarta, pada Jumat (22/3/2024) malam, sekira pukul 19.00 WIB. Ketiga pelaku yang diamankan berinisial MA warga Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, MF warga Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, dan RDN warga Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu.

Sedangkan, lanjut Fahri, satu pelaku yang masih buron atau Daftar Pencairan Orang (DPO) adalah berinisial RN warga Kecamatan Kertasemaya, merupakan pelaku utama yang berperan sebagai otak perampok tersebut. Menurutnya, para pelaku yang merupakan residivis itu melawan petugas saat akan diamankan, sehingga petugas pun terpaksa harus menghadiahi timah panas dibagian kaki dua orang pelaku.